В Германии 14-летняя пациентка угрожала ножом ортодонту за отказ снять брекеты

В Германии 14-летняя девочка достала нож у стоматолога и потребовала снять ей брекеты, пишет Bild.В Баварии 14-летняя школьница устроила конфликт в кабинете ортодонта, потому что посчитала, что ношение брекетов слишком затянулось.