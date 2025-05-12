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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Себастьян Феттель: «Будет замечательно, если Мик Шумахер получит шанс в «Кадиллаке»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель убежден, что у экс-пилота «Хааса» Мика Шумахера есть реальные шансы вернуться на решетку в составе новой команды – «Кадиллака», который дебютирует в серии в 2026 году.

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