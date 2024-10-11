Tesla представила роботакси Cybercab по цене Chery Tiggo

Tesla несколько часов назад презентовала свое полностью автономное «Robotaxi» («Роботакси»). Автомобиль, двухдверное купе с дверями-бабочками под названием Cybercab, был представлен во время презентации, проведенной компанией в Голливуде.
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