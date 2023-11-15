Студенты НГУ создали уникальное приложение для обработки фото и видео

Процесс по изменению и улучшению контента происходит в "облаке", а не в устройстве пользователя.Студенты четвёртого курса Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета разработали уникальное приложение для обработки фото и видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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