Как сохранить личные сбережения в 2026 году: стратегии и экспертные рекомендации

В 2026 году вопрос сохранения личных сбережений остаётся одним из самых острых для россиян. Экономическая среда продолжает меняться: действуют новые правила по цифровым финансам, трансформируются условия банковских продуктов, а инфляция и волатильность рынков требуют более продуманного подхода к управлению деньгами.
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