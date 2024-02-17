Появились подробности страшного ДТП с пьяным водителем в Приморье

Полиция раскрыла подробности ночного ДТП, в котором пострадало несколько автомобилей. Известно, что водитель-виновник отказался проходить освидетельствование и был замечен с признаками опьянения, сообщает PRIMPRESS.
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