За рулём

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Назван кроссовер, который почти невозможно продать

Назван кроссовер, который почти невозможно продать

Все дело в балансе качеств и их устойчивости к влиянию времени. Ведь при выборе машины с пробегом на первое место выходят отнюдь не дизайн и модные фишки, а коррозионная стойкость кузова, износостойкость материалов салона и надежность агрегатов.

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