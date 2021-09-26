Назван кроссовер, который почти невозможно продать

Все дело в балансе качеств и их устойчивости к влиянию времени. Ведь при выборе машины с пробегом на первое место выходят отнюдь не дизайн и модные фишки, а коррозионная стойкость кузова, износостойкость материалов салона и надежность агрегатов.
Все дело в балансе качеств и их устойчивости к влиянию времени. Ведь при выборе машины с пробегом на первое место выходят отнюдь не дизайн и модные фишки, а коррозионная стойкость кузова, износостойкость материалов салона и надежность агрегатов.
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