Spotify расширил программу доступа подкастеров к доходам от рекламы

Стриминговый сервис Spotify расширяет партнерскую программу, которая позволяет подкастерам зарабатывать деньги за счет рекламы и распределения доходов от Premium-подписки.
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