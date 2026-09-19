Трое человек пострадали в массовом ДТП на Ленинском проспекте в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Три человека пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы.
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