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Новости Липецка

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В Липецкой области отменён жёлтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отменён жёлтый уровень воздушной опасности

Жёлтый уровень был введён в понедельник вечером и действовал около восьми часов. Ранее в регионе отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников.

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