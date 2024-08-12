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Депутат Хамзаев: детское шампанское нужно запретить из-за рекламы алкоголя

Депутат Хамзаев: детское шампанское нужно запретить из-за рекламы алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить детское шампанское. Об этом сообщает РИА Новости. Он рассказал, что уже не первый год выступает против такого названия для лимонада, так как это является прямой рекламой алкогольных напитков в детской среде.

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