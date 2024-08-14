Министр обороны Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов: Специальная Военная Операция - это вооружённое противостояние России и коллективного Запада, вызванное желанием США сохранить доминирование.
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Министр обороны Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов: Специальная Военная Операция - это вооружённое противостояние России и коллективного Запада, вызванное желанием США сохранить доминирование.
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