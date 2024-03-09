Сколько стоит меблировка новой двухкомнатной квартиры?

По итогам прошлого года стоимость базовой меблировки новой двухкомнатной квартиры выросла на 3,8%. Об этом сообщается в исследования Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
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