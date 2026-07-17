TVLine Asks: Are DWTS: The Next Pro Contestants Ready For DWTS? What's All American Teasing? Is The Hawk Giving Zoolander? And More

We tackle the biggest questions from the week in TV: Dancing With the Stars: The Next Pro, All American, The Hawk, and more!We tackle the biggest questions from the week in TV: Dancing With the Stars: The Next Pro, All American, The Hawk, and more!.
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