Андрей Аршавин назвал одного из лучших воспитанников «Зенита» за последние 15-20 лет

Он выделил полузащитника Данилу Козлова Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что считает полузащитника Данилу Козлова одним из лучших воспитанников академии петербургского клуба за последние 15-20 лет.