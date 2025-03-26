В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

БЕЛГОРОД, 26 марта, ФедералПресс. Сегодня утром в Белгородской области автомобиль, принадлежащий съемочной группе Первого канала, подорвался на мине, которая находилась на дороге, погибла военный корреспондент Анна Прокофьева.
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