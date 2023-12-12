Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

131 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Patria
    А мы вот привыкли к тайским, китайским, корейским и японским мандаринам. Корейские и китайские очень вкусные, но и ср...Мандарины на Новы...
  • Сергей ГряZнов
    Если во всем известном фильме говорилось "какая гадость эта ваша заливная рыба", то здесь могу сказать перефразировав...Новогоднее горяче...
  • Надежда Каштанова (казакова)
    это вкусноНовогоднее горяче...

Тыкву больше никому не раздаю: готовлю вкусные тыквенные блины. Вся семья от них в восторге

Тыкву больше никому не раздаю: готовлю вкусные тыквенные блины. Вся семья от них в восторге

Жалею только об одном: что раньше я не знала рецепт этих вкуснейших тыквенных блинов. Какие же они нежные и вкусные, настоящее наслаждение! От таких блинов не откажется даже тот, кто тыкву совершенно не любит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх