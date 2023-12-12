Тыкву больше никому не раздаю: готовлю вкусные тыквенные блины. Вся семья от них в восторге

Жалею только об одном: что раньше я не знала рецепт этих вкуснейших тыквенных блинов. Какие же они нежные и вкусные, настоящее наслаждение! От таких блинов не откажется даже тот, кто тыкву совершенно не любит.
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