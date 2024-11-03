Будет ли на украине восстание против Зеленского?

Виктор Анисимов В последнее время на многих ресурсах появилось огромное множество статей о том что в самом скором времени украинцы доведённые до полной нищеты и отчаяния поднимут восстание против Зеленского и его банды.
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