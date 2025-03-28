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Свежие комментарии

  • людмила пригарина
    Я тоже так думала, пока не увидела кошку в действии.За милой кошечкой скрывается страшный зверь. Видела как моя дачна...Не корми, не спас...
  • Людмила Свириденко
    Хорошо бы и думцев усыплять после срока работы в Госдуме. А то ведь не выгонишь, десятилетиями там сидят, народные де...Не корми, не спас...
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ФСБ мигом приехали к женщине после того как она рассказал что её дочке не дали спеть «Матушка земля», но и этого дамам оказалось мало

ФСБ мигом приехали к женщине после того как она рассказал что её дочке не дали спеть «Матушка земля», но и этого дамам оказалось мало

Avia.pro - СМИ Весёлый вечер: песня, что всколыхнула зал Всё началось с того, что дочь Елены Ивановны, уставшая после рабочего дня, решила расслабиться с коллегами в ресторане.

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Комментарии
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Ольга
Значит весь этот &quot;ресторан&quot; - хохляцкая помойка, проверка с пристрастием и соответствующие последствия должны быть.
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4 час.
Валерий Кривошеев
Да всё очень просто! Обычные люди, работяги по ресторанам не ходят. Публика специфическая, криминал и толстосумы. Они спят и видят, когда СВО закончится и винят во всём русских и правительство. Вот собрать их в кучу и отправить на СВО, под хохляцкие дроны, тогда посмотрим как они запоют.
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3 час.
Олег Самойлов
Нужно ВСЕМ, а не тем, кому по должности положено, СТРАНУ от майдауновской мрази защищать и чистить!
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2 час.
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