ФСБ мигом приехали к женщине после того как она рассказал что её дочке не дали спеть «Матушка земля», но и этого дамам оказалось мало

Валерий Кривошеев

Да всё очень просто! Обычные люди, работяги по ресторанам не ходят. Публика специфическая, криминал и толстосумы. Они спят и видят, когда СВО закончится и винят во всём русских и правительство. Вот собрать их в кучу и отправить на СВО, под хохляцкие дроны, тогда посмотрим как они запоют.