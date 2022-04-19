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Путин поприветствовал участников школьного форума "Сила - в правде!"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников первого всероссийского исторического форума "Сила - в правде!" Он отметил, насколько важно хорошо знать и уважать историю своей родины, бережно относиться к духовному и культурному наследию.

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