Рассекречен самый необычный «капсульный» Zeekr. Zeekr Mix создавали с 2021 года

Китайский Минпром рассекретил новую модель Zeekr. Машина, ранее известная как M-Vision, разрабатывалась с 2021 года совместно с американским стартапом Waymo как электромобиль с передовыми функциями автопилота.
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