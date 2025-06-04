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Царьград

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Reuters: Британия поставит Украине 100 000 беспилотников

Reuters: Британия поставит Украине 100 000 беспилотников

Британские власти выделят на эти цели 350 млн фунтов.Лондон передаст Киеву 100 тысяч дронов до апреля 2026 года.

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