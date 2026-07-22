Россиянам назвали ключевое изменение в рынке криптовалют в стране

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Принятый Госдумой закон о легализации криптовалют выводит цифровые активы из серой зоны, признавая их имуществом, а не деньгами, объяснил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.