Скандалы вокруг Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: рублевская элита и «потерянные связи» Примадонны Ольга ВайленкоИнтервью светской львицы и бизнес-леди Алены Кравец, опубликованное недавно, вызвало бурю обсуждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии