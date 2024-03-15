Миллион москвичей проголосовал электронно на выборах президента России

Голосование проходит в штатном режимеМиллион человек в Москве проголосовал электронно на выборах президента России, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
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