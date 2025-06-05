Учёные назвали сигналы организма, которые могут быть предвестниками внезапной смерти

Учёные назвали сигналы организма, которые могут быть предвестниками внезапной смертиШведские учёные из Гётеборгского университета выделили ряд предвестников, возникающих за несколько месяцев до внезапной остановки сердца.
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