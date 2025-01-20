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Политика как она есть

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Инаугурация Трампа: когда, где смотреть и во сколько по мск

Инаугурация Трампа: когда, где смотреть и во сколько по мск

Сегодня пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он станет первым за 120 лет главой государства, который вновь вернется в Белый дом через четыре года после окончания предыдущего срока.

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