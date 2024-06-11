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Петербургский дневник

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Чистый и ухоженный: как инспекторы ГАТИ подготовили Петербург к ПМЭФ

Чистый и ухоженный: как инспекторы ГАТИ подготовили Петербург к ПМЭФ

Они обращали внимание на зоны проведения работ, фасады нежилых зданий и содержание прилегающих территорий В рамках подготовки к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ГАТИ усилила контроль за соблюдением правил благоустройства на маршрутах следования участников форума.

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