Чистый и ухоженный: как инспекторы ГАТИ подготовили Петербург к ПМЭФ

Они обращали внимание на зоны проведения работ, фасады нежилых зданий и содержание прилегающих территорий В рамках подготовки к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ГАТИ усилила контроль за соблюдением правил благоустройства на маршрутах следования участников форума.