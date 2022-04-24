Эксперт назвал долю импорта в стоимости молока в РФ

От 10 до 20 процентов стоимости молока приходится на импортные составляющие, а в молочных продуктах это доля доходит до четверти, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов 23 апреля в эфире радио «Спутник».
От 10 до 20 процентов стоимости молока приходится на импортные составляющие, а в молочных продуктах это доля доходит до четверти, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов 23 апреля в эфире радио «Спутник».
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