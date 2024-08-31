Вся южная группировка ВСУ, включающая украинских военных, которые занимают позиции в районе города Красноармейск (переименован Украиной в Покровск), может быть уничтожена в рамках продвижения российских сил, заявил примкнувший к ВСУ украинский бывший журналист Станислав Асеев в комментарии изданию Financial Times.