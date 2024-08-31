Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Скажите:"Спасибо Шольцу"!Точка невозврата ...
  • Eduard
    Главное это у Америки на поводу быть!Точка невозврата ...
  • Дмитрий Гурин
    ничего нового он не озвучил. И так всем известно зачем западу Украина.......Медведев описал б...

На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Вся южная группировка ВСУ, включающая украинских военных, которые занимают позиции в районе города Красноармейск (переименован Украиной в Покровск), может быть уничтожена в рамках продвижения российских сил, заявил примкнувший к ВСУ украинский бывший журналист Станислав Асеев в комментарии изданию Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Прекрасно! Хороший враг,это обычный труп!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх