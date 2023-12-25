Глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

В поддержку выдвижения действующего президента России высказываются именитые спортсмены Выдвижение Владимира Путина на выборах президента в 2024 году поддерживает Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
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