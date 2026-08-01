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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» поместил Сошникова в список отказов. У форварда 13 очков в 31 матче за клуб в прошлом сезоне

« Адмирал » поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов. «В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему.

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