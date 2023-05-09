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Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

"День Победы — это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов", – сказал Собянин.

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