Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в полтора раза

В августе поставки металлов из России в Бразилию увеличились в полтора раза главным образом за счет увеличенного спроса на железо, сталь, никель и алюминий, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
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