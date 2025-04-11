Депутат Немкин: с помощью сим-карты мошенники узнают код подтверждения от банка

Россиянам важно защищать свои сим-карты ПИН-кодами. В противном случае мошенники, получив физический доступ к симке, могут вставить ее в другой телефон и получить коды подтверждения от банков и других сервисов, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.