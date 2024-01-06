Традиции, поверья, приметы на Рождество Христово, 7 января ClickioРождество Христово, празднуемое 7 января, имеет глубоко укоренившиеся народные традиции, приметы и поверья, позволяющие приблизиться к счастью и благополучию.
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