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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Эстонии тренера уволили через 20 минут после поздравления Путина с 71-летием

Ситуация с увольнением в Эстонии сербского футбольного тренера мини-футбольного клуба Владимира Йовановича после его поздравления с днем рождения президента России Владимира Путина говорит об отсутствии демократии в Европе.

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