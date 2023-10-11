В Эстонии тренера уволили через 20 минут после поздравления Путина с 71-летием

Ситуация с увольнением в Эстонии сербского футбольного тренера мини-футбольного клуба Владимира Йовановича после его поздравления с днем рождения президента России Владимира Путина говорит об отсутствии демократии в Европе.
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