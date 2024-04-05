В подмосковном Красногорске сотрудники полиции пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г.о. Красногорск при поддержке Росгвардии в ходе проверки строительного объекта жилого комплекса, расположенного на 65-м км МКАД, пресекли нарушения миграционного законодательства.
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