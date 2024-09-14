Россияне стали закупать лекарства впрок, потому что к 2025 году они вновь подорожают. А вместе с ценами вырастет и дефицит препаратов, считают эксперты.
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Россияне стали закупать лекарства впрок, потому что к 2025 году они вновь подорожают. А вместе с ценами вырастет и дефицит препаратов, считают эксперты.