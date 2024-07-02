Мадуро заявил, что правительства Венесуэлы и США возобновят прямой диалог

Global look press/ZUMA Press Wire/Iranian Presidency Венесуэла возобновляет прямые переговоры с Соединенными Штатами по поводу восстановления отношений между странами, сообщил президент страны Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión.
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