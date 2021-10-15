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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Япония: кому помогает слабая иена

Как заявил министр финансов Японии С.Как заявил министр финансов Японии С. Сузуки: Слабая иена оказывает поддержку экспортерам, но взвинчивает импортные издержки для ряда компаний и потребителей Важна стабильность на рынке Форекс Мы пристально наблюдаем за динамикой на валютном рынке и влиянием курсов валют на экономику Японии Сообщил, что премьер-министр Кисида поручил ему дополнительную разработку налоговой системы для улучшения ситуации с занятостью Отказался от прямых комментариев на тему валютных курсов .

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