Япония: кому помогает слабая иена

Как заявил министр финансов Японии С.Как заявил министр финансов Японии С. Сузуки: Слабая иена оказывает поддержку экспортерам, но взвинчивает импортные издержки для ряда компаний и потребителей Важна стабильность на рынке Форекс Мы пристально наблюдаем за динамикой на валютном рынке и влиянием курсов валют на экономику Японии Сообщил, что премьер-министр Кисида поручил ему дополнительную разработку налоговой системы для улучшения ситуации с занятостью Отказался от прямых комментариев на тему валютных курсов .