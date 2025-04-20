День Победы: Фицо рвётся на парад 9 мая, Вучича пугают, эстонка Каллас тайно примеряет форму СС

Символом несгибаемости Москвы должен стать не задрапированный мавзолей Ленина Сергей Аксёнов На фото: президент России Владимир Путин (слева) во время выступления на военном параде на Красной площади, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2024 год (Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС) Предстоящее празднование в Москве 80-летия разгрома Советским Союзом нацистской Германии превращается в своего рода маркер «свой-чужой».
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