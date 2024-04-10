Очевидно, что многочисленные мэры, пэры и иные губернаторы в экстренных условиях разучились общаться с народом, который их содержит на свои налоги.
Дело Орска: "Грызуны" во власти начали совершать диверсии
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ВУ
Владимир Уфимцев
У нас "новый старый", всенародно избранный Президент. А потому надо отправить правительство в отставку, согласно Конституции страны. И разогнать всю воровскую "вертикаль власти", где засели эти "грызуны"! Пока они всю Россию не перегрызли...
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