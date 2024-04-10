Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley
    Вот. если ВАМ (США и Англии) какая-нибудь страна будет угрожать, что ВЗОРВЁТ. Как ВЫ к этому отнесётесь?Зеленский озвучил...
  • Liudmila Kosteley
    Зеленский озвучил...
  • Liudmila Kosteley
    Зеленский озвучил...

Дело Орска: "Грызуны" во власти начали совершать диверсии

Дело Орска: "Грызуны" во власти начали совершать диверсии

Очевидно, что многочисленные мэры, пэры и иные губернаторы в экстренных условиях разучились общаться с народом, который их содержит на свои налоги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Владимир Уфимцев
У нас &quot;новый старый&quot;, всенародно избранный Президент. А потому надо отправить правительство в отставку, согласно Конституции страны. И разогнать всю воровскую &quot;вертикаль власти&quot;, где засели  эти &quot;грызуны&quot;! Пока они всю Россию не перегрызли...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх