Дело Орска: "Грызуны" во власти начали совершать диверсии

ВУ

Владимир Уфимцев

У нас "новый старый", всенародно избранный Президент. А потому надо отправить правительство в отставку, согласно Конституции страны. И разогнать всю воровскую "вертикаль власти", где засели эти "грызуны"! Пока они всю Россию не перегрызли...