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Несекретные материалы

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В Йемене не прекращаются масштабные антиамериканские и антиизраильские акции протеста

В Йемене не прекращаются масштабные антиамериканские и антиизраильские акции протеста

Тысячи демонстрантов вышли на улицы йеменской столицы Саны, чтобы продемонстрировать свою поддержку своих «братьев в Палестине» и протестовать против атак Запада на Йемен, поскольку война Израиля с сектором Газа продолжается.

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