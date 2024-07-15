Пожар в районе фермы Дюрсо: эвакуация туристов и жителей, работы по тушению продолжаются

В связи с лесным пожаром в районе фермы Дюрсо в Краснодарском крае правительство Новороссийска призывает жителей временно отказаться от посещения этого района, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение экстренных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии