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Симеоне о 0:1 от «Барсы»: «Атлетико» заслуживал лучшего, но был недостаточно агрессивен»

Диего Симеоне оценил поражение «Атлетико» от «Барселоны» (0:1) в Ла Лиге. «Реальность такова, что мы проиграли.

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