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Роман Ротенберг: «Больше 50% доходов ИИХФ – участие сборной России. Мы готовы вернуться и не допустить их банкротства»

«У любого предприятия есть экономическая модель: доходы, расходы. И когда расходы превышают доходы, то компания становится банкротом.

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