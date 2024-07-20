Вторая миссия пожарной команды из Молдовы в Греции 

Во второй половине дня 19 июля 2024 года группа наземного тушения лесных пожаров ГИЧС МВД Молдовы, направленная в Грецию, была вызвана для оказания помощи своим греческим коллегам в ликвидации пожара растительности в горном населенном пункте Вила.