Вторая миссия пожарной команды из Молдовы в Греции 

Во второй половине дня 19 июля 2024 года группа наземного тушения лесных пожаров ГИЧС МВД Молдовы, направленная в Грецию, была вызвана для оказания помощи своим греческим коллегам в ликвидации пожара растительности в горном населенном пункте Вила.
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