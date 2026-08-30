Французская президентская гонка вступает в активную фазу

ПАРИЖ (ИА Реалист). За восемь месяцев до первого тура президентских выборов французская предвыборная гонка вступила в активную фазу: семь ведущих кандидатов сошлись в первой теледебатной дуэли, опросы зафиксировали уверенное лидерство Марин Ле Пен и неожиданный рывок Жана-Люка Меланшона, а раскол в центристском лагере грозит отправить во второй тур двух антисистемных кандидатов.