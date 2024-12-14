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Чемпионат Италии. «Дертона» – «Венеция», «Скафати» – «Пистоя»

«Дертона» сыграет с «Венецией», «Скафати» примет «Пистою». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Дертона – Рейер Венеция Дата проведения 14 декабря, 22.

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